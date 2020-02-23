Гараничев: не очень понятно, почему на нас с критикой обрушился Губерниев

Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил, почему у него не получилось показать желаемый результат на чемпионате мира в Антхольце. Гараничев стал 56-м в спринте, 34-м в гонке преследования и показал 14-й результат в индивидуальной гонке. В каждой из гонок Евгений допустил по три промаха.

«Не снимаю с себя ответственности, но думаю, что свою роль сыграл целый комплекс причин: видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно. Но даже при этом мне было не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается ведь, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы сами и наши тренеры.

В моём отношении, например, акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер, хотя со своим специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю уже давно, и эта работа ведётся только в летний период, начиная с апреля и до середины, максимум до конца июня. Об этом знают все тренеры сборной команды. Воронин по профессии медик, имеет высшее образование, то есть не просто человек с улицы, а досконально знает то, чем занимается. Поэтому мы и работаем вместе уже на протяжении трёх лет. Но всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на Сергея. Я понимаю, что у журналистов своя работа, но чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от этого нагнетания обстановки кому-то станет лучше?» — приводит слова Гараничева RT.