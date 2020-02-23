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Фуркад сохранил лидерство в Кубке мира после гонок ЧМ-2020, Логинов — шестой

Фуркад сохранил лидерство в Кубке мира после гонок ЧМ-2020, Логинов — шестой
Биатлон / Кубок мира 0

После четырёх личных гонок чемпионата мира французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Фуркад в Антхольце выиграл индивидуальную гонку и стал бронзовым призёром в спринте. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон Майе, ставший серебряным призёром в спринте и масс-старте. На третьей позиции, уступая Фуркаду 98 очков, располагается норвежец Йоханнес Бё, выигравший масс-старт и две серебряные медали – в пасьюте и индивидуальной гонке.

Чемпион мира в спринте и бронзовый призёр гонки преследования россиянин Александр Логинов занимает шестое место. В топ-20 также входит Матвей Елисеев, располагающийся на 15-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 17 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 788.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 712.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 690.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 623.
5. Симон Детьё (Франция) — 576.
6. Александр Логинов (Россия) – 570…
15. Матвей Елисеев (Россия) – 367.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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