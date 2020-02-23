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Кристиансен — о Логинове: нам всем нужно помнить, что это человек, он переживает

Кристиансен — о Логинове: нам всем нужно помнить, что это человек, он переживает
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выразил сожаление, что обладатель золотой медали в спринте и бронзы в пасьюте россиянин Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в Антхольце.

«Очень грустно, что сегодня он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь он соревнуется вместе с нами. Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль», — приводит слова Кристиансена «Лыжный спорт».

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