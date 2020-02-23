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Тихонов: слова Логинова про завершение карьеры – ерунда, Саша погорячился

Тихонов: слова Логинова про завершение карьеры – ерунда, Саша погорячился
Биатлон 0

Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал слова российского биатлониста Александра Логинова о завершении карьеры.

«Логинова ночью полиция поднимала! Слова про завершение карьеры – это ерунда. Мы ему лучшую подготовку организуем в составе сборной России. Я понимаю Сашу, такие унижения… Саша погорячился», – приводит слова Тихонова РИА «Новости».

О готовности уйти из спорта Александр Логинов заявил после обысков, прошедших 22 февраля в гостиничных номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. Предметом поиска послужили запрещённые лекарства и препараты. Ранее сообщалось, что против россиян были заведены уголовные дела, однако позже Касперович опроверг эту информацию.

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