Тихонов: слова Логинова про завершение карьеры – ерунда, Саша погорячился
Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал слова российского биатлониста Александра Логинова о завершении карьеры.
«Логинова ночью полиция поднимала! Слова про завершение карьеры – это ерунда. Мы ему лучшую подготовку организуем в составе сборной России. Я понимаю Сашу, такие унижения… Саша погорячился», – приводит слова Тихонова РИА «Новости».
О готовности уйти из спорта Александр Логинов заявил после обысков, прошедших 22 февраля в гостиничных номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. Предметом поиска послужили запрещённые лекарства и препараты. Ранее сообщалось, что против россиян были заведены уголовные дела, однако позже Касперович опроверг эту информацию.
Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова
«Самое страшное, что изъяли телефон». Логинова провоцируют нарушить правила антидопинга?
Лидеру сборной России надоело бороться. Неужели это конец его карьеры?
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