Вирер возглавляет общий зачёт Кубка мира после ЧМ-2020, Юрлова-Перхт — 18-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер возглавляет общий зачёт Кубка мира после чемпионата мира в Антхольце (Италия). На первенстве планеты Вирер выиграла пасьют и индивидуальную гонку, а также стала второй в масс-старте. На второе место вышла бронзовый призёр масс-старта, шведка Ханна Эберг. Неудачница чемпионата мира норвежка Тириль Экхофф опустилась на третью позицию. Всего 10 очков уступает ей соотечественница, чемпионка мира в спринте и масс-старте, бронзовый призёр пасьюта и индивидуальной гонки Марте Рёйселанд.
Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт занимает 18-е место.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 17 гонок
1. Доротея Вирер (Италия) – 719.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 613.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 607.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 290.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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