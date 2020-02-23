Вирер возглавляет общий зачёт Кубка мира после ЧМ-2020, Юрлова-Перхт — 18-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер возглавляет общий зачёт Кубка мира после чемпионата мира в Антхольце (Италия). На первенстве планеты Вирер выиграла пасьют и индивидуальную гонку, а также стала второй в масс-старте. На второе место вышла бронзовый призёр масс-старта, шведка Ханна Эберг. Неудачница чемпионата мира норвежка Тириль Экхофф опустилась на третью позицию. Всего 10 очков уступает ей соотечественница, чемпионка мира в спринте и масс-старте, бронзовый призёр пасьюта и индивидуальной гонки Марте Рёйселанд.

Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт занимает 18-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 17 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 719.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 613.

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 607.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 290.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».