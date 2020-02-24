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Фуркад: не исключено, что это был мой последний чемпионат мира

Фуркад: не исключено, что это был мой последний чемпионат мира
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил выступление на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он завоевал две золотые и одну бронзовую награды.

«Это был отличный чемпионат. Я доволен и атмосферой, и спортивными результатами. Тут отличное место для проведения соревнований, был хороший натуральный снег, потрясающая природа, ну и в каждой гонке была красивая борьба. За всё это мы и любим биатлон. Но больше всего мне, конечно же, запомнится победа в эстафете, вместе с соотечественниками. Она очень много значит для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда ранее не было такого успешного чемпионата.

Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за «Большой хрустальный глобус»», — цитирует Фуркада Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Мартен опережает Бё-младшего на 98 очков.

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