Фийон Майе прокомментировал завоевание серебра в масс-старте на ЧМ

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями от завоевания серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Золото выиграл норвежец Йоханнес Бё, бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

«На эту гонку у меня была сильная мотивация — хотел наконец-то взять золото чемпионата мира! Конечно, я доволен своими результатами здесь, в Антхольце, но также немного расстроен. Я был так близко к победе, но остановился в шаге от неё.



Я шёл к последнему огневому с надеждой на промах от Йоханнеса, но он работал безупречно. В случае его ошибки и моей чистой стрельбы мы могли бы побороться за золото, но в итоге я сам промазал. Я проиграл из-за стрельбы. Нужно будет поработать над этим компонентом, ведь впереди ещё много гонок.



»Большой хрустальный глобус" — одно из величайших достижений для биатлониста! Сейчас я нахожусь в общем зачёте Кубка мира на второй позиции и настроен бороться за победу", — цитирует Кентена Biathlon.com.ua.

Лидером общего зачёта Кубка мира является француз Мартен Фуркад.