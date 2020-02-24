Жаклен объяснил, как ему удалось завоевать четыре медали чемпионата мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Золото выиграл норвежец Йоханнес Бё. Серебряным призёром стал француз Кентен Фийон Майе.

«Борьбу на последнем круге не сравнить с финишем гонки преследования, где я соперничал с Йоханнесом. Да, Тарьей тоже сначала пропустил меня вперёд, так что я понимал, какой тактики он придерживается. На подходе в стадиону я пропустил его вперёд, ведь трасса там сужалась. Но вовремя осознал, что на пьедестале есть место только для одного из нас, поэтому рванул изо всех сил. Финиш был намного сложнее, чем с Йоханнесом.



Было ясно и раньше, что я способен бороться за пьедестал почти в каждой гонке. Думаю, теперь это получается потому, что я научился отключать эмоции и просто работать без лишних мыслей», — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.

На чемпионате мира в Антхольце Эмильен завоевал две золотые и две бронзовые медали.