Жаклен объяснил, как ему удалось завоевать четыре медали чемпионата мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Золото выиграл норвежец Йоханнес Бё. Серебряным призёром стал француз Кентен Фийон Майе.
«Борьбу на последнем круге не сравнить с финишем гонки преследования, где я соперничал с Йоханнесом. Да, Тарьей тоже сначала пропустил меня вперёд, так что я понимал, какой тактики он придерживается. На подходе в стадиону я пропустил его вперёд, ведь трасса там сужалась. Но вовремя осознал, что на пьедестале есть место только для одного из нас, поэтому рванул изо всех сил. Финиш был намного сложнее, чем с Йоханнесом.
Было ясно и раньше, что я способен бороться за пьедестал почти в каждой гонке. Думаю, теперь это получается потому, что я научился отключать эмоции и просто работать без лишних мыслей», — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.
На чемпионате мира в Антхольце Эмильен завоевал две золотые и две бронзовые медали.
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