Васильев: Тарьей Бё — негодяй. Рот открывает, сидя весь в допинге

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об отношении к братьям Бё, которые раскритиковали российского биатлониста Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира. Норвежцы припомнили допинговое прошлое Логинова.

«Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат. Когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи братья Бё? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Ещё что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то. Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал.



Тогда пусть сидят дома, раз больные. А тут якобы болеют астмой. Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60% всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых. Это абсурд! ВАДА до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бё ещё рот открывает, сидя весь в допинге.



Ну как можно наших ребят не защищать? А если не умеешь этим заниматься, то не нужно вообще браться за это дело. Саша просто герой! За его золотую медаль надо выдать правительственную награду самого высокого уровня. То, через что он прошёл и завоевал две медали, способен пройти только человек высокой стойкости и героизма. Снимаю перед ним шляпу. На фоне всей мерзости, гадости и некомпетентности», — цитирует Васильева РИА «Новости».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошёл обыск в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Впоследствии стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.