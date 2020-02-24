Вирер подвела итоги домашнего чемпионата мира по биатлону
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги домашнего чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Спортсменка опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме».
«Домашний чемпионат мира окончен. Он был просто идеальным. Спасибо всей моей команде и моим фанатам за поддержку», – написала Вирер.
Пост доступен в «инстаграме» Доротеи Вирер.
Чемпионат мира по биатлону завершился 23 февраля. Итальянская биатлонистка выиграла четыре медали: серебро в смешанной эстафете, серебро в масс-старте, золото в гонке преследования и золото в индивидуальной гонке.
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