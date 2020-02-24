Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги домашнего чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Спортсменка опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме».

«Домашний чемпионат мира окончен. Он был просто идеальным. Спасибо всей моей команде и моим фанатам за поддержку», – написала Вирер.

Пост доступен в «инстаграме» Доротеи Вирер.

Чемпионат мира по биатлону завершился 23 февраля. Итальянская биатлонистка выиграла четыре медали: серебро в смешанной эстафете, серебро в масс-старте, золото в гонке преследования и золото в индивидуальной гонке.