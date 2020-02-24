Шипулин отреагировал на слова Логинова о готовности завершить карьеру

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин оценил выступление соотечественников на чемпионате мира в Антхольце. В активе сборной России две медали, обе завоевал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
Вчера, 23 февраля, Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности. За несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошёл обыск в гостиничных номерах биатлониста и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства. После финиша эстафеты Логинов заявил, что из-за нападок готов завершить карьеру.
«Жаль, что в нашей мужской сборной нет человека, сопоставимого по уровню с Александром Логиновым. Увы, но в Антхольце никто не смог проявить себя, хотя сезон здорово начинал Матвей Елисеев. Поэтому заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском, и постепенно отойдёт. Он провёл отличный чемпионат мира и может гордиться собой», — приводят слова Шипулина «Известия».
- 24 февраля 2020
-
10:08
-
10:05
-
09:53
-
09:32
-
09:29
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
08:55
-
08:46
-
08:40
-
00:36
-
00:18
-
00:04
-
00:00
- 23 февраля 2020
-
23:51
-
23:17
-
22:40
-
22:39
-
22:18
-
22:06
-
21:22
-
21:02
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
19:53
-
19:24
-
19:14
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
18:03
-
17:57