Шипулин отреагировал на слова Логинова о готовности завершить карьеру

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин оценил выступление соотечественников на чемпионате мира в Антхольце. В активе сборной России две медали, обе завоевал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Вчера, 23 февраля, Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности. За несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошёл обыск в гостиничных номерах биатлониста и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства. После финиша эстафеты Логинов заявил, что из-за нападок готов завершить карьеру.

«Жаль, что в нашей мужской сборной нет человека, сопоставимого по уровню с Александром Логиновым. Увы, но в Антхольце никто не смог проявить себя, хотя сезон здорово начинал Матвей Елисеев. Поэтому заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском, и постепенно отойдёт. Он провёл отличный чемпионат мира и может гордиться собой», — приводят слова Шипулина «Известия».