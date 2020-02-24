Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. В активе команды две награды, обе завоевал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

«Победа и бронза от Логинова — результат того, как Саша прекрасно поработал на заключительном сборе перед чемпионатом мира. Не секрет, что большую часть подготовки он проводит один. Он оказался единственной боеспособной единицей в российской сборной на чемпионате мира. В каждой гонке он демонстрировал надёжную и серьёзную работу, чего нельзя сказать о других россиянах.

По Гараничеву были волнения, связанные с эстафетой, но уже в который раз он не попал и в масс-старт, явно ниже своих возможностей выступает в этом сезоне. Елисеев сгорел в масс-старте, много ошибок в стрельбе, последний круг не тянет. Тренеры говорили, что команда готовится к чемпионату мира, поэтому не было поводов не доверять Хованцеву. Тем не менее оказалось, что в мужской команде никто, кроме Логинова, оказался не способен бороться за высокие места. Но даже медаль Логинова омрачилась известными событиями с обысками. Самое главное сейчас — сохранить спортсмена, чтобы он не закончил свою спортивную карьеру.



Что касается женского коллектива, то медалей нет. Уже прошла информация, что в конце сезона Норицын покинет пост старшего тренера женской команды. У нас хорошие тренеры по стрельбе, но тот же Гурьев говорит, что россиянки недостаточно тренируют «стойку». Мы видели, что промахи не позволили россиянкам дружно претендовать на медали", — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии — 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Губерниев: Логинова довели. Лишь бы он не закончил карьеру