«Разбираются, как с какими-то бомжами». Двукратный олимпийский чемпион — о травле Логинова

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на ситуацию вокруг биатлониста Александра Логинова, который стал объектом травли в связи с допинговым прошлым.

«Никто не защищает наших спортсменов, их просто уничтожают как хотят. Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова. Бездействие полное. Я прошёл советскую эпоху, помню, как всё было. В сторону спортсменов боялись посмотреть, вякнуть чего-то. А сейчас разбираются, как с какими-то бомжами. Такое отношение, что с нами никто не считается, будто общаются с банановой страной. Отсюда и результаты на лыжне, кроме Логинова.



Наших «сборников» нужно поблагодарить, они выступили более-менее на чемпионате мира. Катя Юрлова-Перхт была шестой в масс-старте, в таких условиях это нормальное выступление. Они не расписались в собственной слабости. Выступить лучше в такой ситуации было нереально. Когда хвост виляет собакой… Ну, вы же понимаете. Эмоции сейчас присутствуют. Я на всё это посмотрел и возмущён. Реально не понимаю, ну как так можно унижать наш любимый биатлон, который любят миллионы людей», — цитирует Васильева РИА «Новости».

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце сборная России завоевала две медали, обе в активе Логинова — золото в спринте и бронза в гонке преследования.