Фуркад оценил шансы в борьбе с Бё за «Большой хрустальный глобус»
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад оценил шансы в борьбе за «Большой хрустальный глобус» между ним и ближайшим конкурентом – норвежцем Йоханнесом Бё.
«Это будет большой бой. Я говорил, что по-прежнему считаю Йоханнеса Бё главным претендентом на «Большой хрустальный глобус», когда он решил взять перерыв в январе. В этой борьбе всё закончилось шансами 50/50, потому что у меня есть небольшое преимущество. Это будет тяжело. Если он выиграет все гонки, а я всегда буду вторым, этого может хватить. Однако он не сможет постоянно побеждать, как и я не смогу постоянно занимать вторые места. Всё пойдёт иначе. Нам нужно показать очень высокий уровень», – приводит слова Фуркада France24.
Фуркад: не исключено, что это был мой последний чемпионат мира
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