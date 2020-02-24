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Губерниев: на Логинова больно смотреть

Губерниев: на Логинова больно смотреть
Губерниев: на Логинова больно смотреть
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия), прошёл обыск в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства.

«Касперович, конечно, виноват, но он не виноват. Не было бы этой истории с аккредитацией, они придумали бы что-то другое. Мы ожидали таких провокаций в Австрии. Но ребята пошли дальше и объединили все потуги начиная с декабря 2018 года, когда австрийская полиция заявилась к сборной России. Вот эта женщина, которую тут в глаза никто не знает, написала этот бред.

Мы просто в ужасе. На Сашку Логинова просто больно смотреть. Нам надо объединиться против этого, вокруг биатлона, вокруг Саши. Не дай бог, он закончит карьеру. Мы будем ему помогать. Его пронзительные интервью по поводу ЭПО… Действительно может быть, что он не знал, что ему тогда давали в своё время. Он был тогда молодым спортсменом. Надо разбираться с тем, кто принимал такие решения", — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

«Иностранцы ведут себя как подлецы». Губерниев в гневе от лицемерия на чемпионате мира
А ещё комментатор сравнил дело биатлониста с делом журналиста Голунова. «Я/Мы — Александр Логинов».
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