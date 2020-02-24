Васильев: поведение Елисеева вызывает вопросы, не понимаю, зачем его держат в сборной

Новости двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о неудовлетворительном поведении российского биатлониста Матвея Елисеева.

«Елисеев уже давным-давно не является примером для подражания. Его поведение вызывает вопросы. Для чего держать таких спортсменов в команде, я не понимаю. Если бы он так вёл себя в моей команде, его бы не было там уже через пять минут вне зависимости от того, как он ведёт себя с тренером. А в сборной происходят просто недопустимые вещи. Мог послать тренера и прочее в присутствии других людей. Высокомерие никогда не приводит к хорошим результатам. Только дисциплина и самообладание могут дать положительный результат.

А вседозволенность и распущенность не идут на пользу. Никто из тренеров почему-то не строит Елисеева, позволяют ему так себя вести. Им же с ним жить и тренировать, я не понимаю этого. Отсюда и результат», – приводит слова Васильева РИА «Новости».