«Это много денег». Рёйселанд отреагировала на сумму призовых за чемпионат мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, завоевавшая медали во всех семи гонках чемпионата мира в Антхольце, отреагировала на информацию о том, что она получит € 99 тыс. призовых.
«Это хорошо. У меня высокооплачиваемая работа. Это много денег. Как я говорила раньше, это было весело. Самое важное для меня — медали. Завершить чемпионат мира с пятью золотыми и двумя бронзовыми медалями — это делает меня самым счастливым человеком в мире.
Я не планировала войти в историю, завоевав семь медалей в сумме, пять из которых — золотые. Я просто хотела выступить как можно лучше. Такой результат превзошёл все ожидания. Это было невероятно", — приводит слова Рёйселанд TV2.
Сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира, завоевав 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
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