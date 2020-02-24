«Это много денег». Рёйселанд отреагировала на сумму призовых за чемпионат мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, завоевавшая медали во всех семи гонках чемпионата мира в Антхольце, отреагировала на информацию о том, что она получит € 99 тыс. призовых.

«Это хорошо. У меня высокооплачиваемая работа. Это много денег. Как я говорила раньше, это было весело. Самое важное для меня — медали. Завершить чемпионат мира с пятью золотыми и двумя бронзовыми медалями — это делает меня самым счастливым человеком в мире.

Я не планировала войти в историю, завоевав семь медалей в сумме, пять из которых — золотые. Я просто хотела выступить как можно лучше. Такой результат превзошёл все ожидания. Это было невероятно", — приводит слова Рёйселанд TV2.

Сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира, завоевав 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Й. Бё отреагировал на достижение Рёйселанд