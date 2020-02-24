Вирер: когда Рёйселанд вышла вперёд, я поняла, что игра окончена

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Она завоевала серебро. Чемпионкой мира в этой дисциплине стала норвежка Мартё Рёйселанд. Бронза досталась шведке Ханне Эберг.

«Я бежала на фоне усталости. 7 гонок за 11 дней — это много. Да, я боролась на трассе, но понимала, что в масс-старте всё решается на стрельбище. Промах на последнем огневом был очень глупым, но в целом, думаю, второе место с тремя промахами — отличный результат!



Последний круг? С Марте всегда непросто, она очень сильна! Думаю, по-настоящему она включилась, когда увидела меня. Но я-то её не видела. Очень переживала! Мне пришлось много догонять на первых кругах и, к сожалению, на финиш у меня совсем не осталось сил. Когда Марте вышла вперёд, я поняла, что игра окончена. Но, думаю, я провела хорошую гонку», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

Доротея на чемпионате мира 2020 года завоевала две золотые и две серебряные медали.

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