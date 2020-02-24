Цветков — о критике Логинова: если бы он бегал по 30-м местам, никто бы о нём не вспомнил

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков прокомментировал скандальную ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым. После выступления россиянина на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) многие иностранные спортсмены негативно высказывались о Логинове в связи с его допинговым прошлым.

«Саша выигрывает золотые медали. Тех же французов и норвежцев это бесит больше всего. Если бы он бегал по 20-м или 30-м местам, никто бы про него не вспомнил. Всё из-за того, что он хорошо выступает и забирает медали, которые они мысленно давно разыграли друг с другом.



У Сани, наверное, стальные нервы. Постоянно испытывать давление и выступать на таком уровне. Надеюсь, у него еще хватит сил продолжать в том же духе», — приводит слова Цветкова Sport24.