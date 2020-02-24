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Эберг: сестра и мой молодой человек Нелин отвлекли меня от самокопания

Эберг: сестра и мой молодой человек Нелин отвлекли меня от самокопания
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

«Моя медаль — заслуга всей нашей команды. Они поддержали меня после провала в эстафете. Особая благодарность сестре Эльвире и моему молодому человеку Йесперу Нелину. Они были рядом и весь вечер отвлекали меня от самокопания. Мои прошлые неудачи и стремление к медали отошли на задний план — я просто наслаждалась гонкой.

Единственной целью на масс-старт было оставаться спокойной. Конечно, после двух промахов на последнем огневом я заволновалась, но на штрафных кругах увидела табло и поняла, что сохраняю шансы на пьедестал. Финишный круг… Думала только о том, что обязана выиграть эту бронзу! Так рада медали!» — цитирует Эберг Biathlon.com.ua.

Медаль Эберг стала единственной для сборной Швеции на чемпионате мира 2020 года.

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