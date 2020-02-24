«Медали эстафеты до сих пор висят дома у россиянок». Коукалова вспомнила ОИ-2014 в Сочи

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова вспомнила женскую эстафету на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В гонке чешская сборная заняла четвёртое место, однако спустя три года поднялась на третье после дисквалификации российской сборной. Спортсменка опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме».
«На днях я вспоминала один «горький» юбилей. Шесть лет назад, 21 февраля 2014 года, мы пережили спортивное разочарование с Йиткой Ландовой, Евой Пускарчиковой и Вероникой Витковой на Олимпийских играх в Сочи. Совсем немного не хватило до бронзы, мы остались с деревянными медалями. Через три года, в 2017-м, серебряные медалистки эстафеты из России были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Таким образом, наша сборная получила бронзу.
Честно, я не знаю, изменены ли записи о результатах, я не о них. И не о медалях, которые, скорее всего, до сих пор висят дома у российских биатлонисток. Я о эмоциях, которые ты испытываешь, когда выигрываешь медаль Олимпиады. Это мечта каждого спортсмена! Я и Вероника прочувствовали это в Сочи в смешанной эстафете, но Йитке и Еве никто не вернёт тех эмоций, которые они могли испытать на ОИ. Иногда спорт может быть жесток, и не только на трассе…» – написала Коукалова.
Пост доступен в «инстаграме» Габриэлы Коукаловой.
- 24 февраля 2020
-
14:51
-
14:37
-
13:54
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:48
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40Губерниев: на Логинова больно смотреть Эксклюзив
-
10:08
-
10:05
-
09:53
-
09:32
-
09:29
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
08:55
-
08:46
-
08:40
-
00:36
-
00:18
-
00:04
-
00:00
- 23 февраля 2020
-
23:51
-
23:17
-
22:40