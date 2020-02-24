Й. Бё оценил свои шансы в борьбе с Фуркадом за «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце оценил возможность навязать борьбу французу Мартену Фуркаду в общем зачёте Кубка мира. Фуркад, занимающий первое место, опережает идущего третьего Бё на 98 очков.

«В масс-старте мне удалось отыграть несколько очков у Фуркада. Он остаётся фаворитом, но я определённо буду его конкурентом. Я провёл прекрасную гонку, а у Мартена случились промахи. Мне нужны ещё три подобные гонки», — приводит слова Бё Dagbladet.

Йоханнес выиграл масс-старт, не совершив ни одного промаха. Второе и третье места заняли представители Франции — Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен соответственно. Мартен Фуркад продемонстрировал седьмой результат, допустив три промаха.