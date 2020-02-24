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Экхофф: на ЧМ стреляла просто ужасно. Раньше я не допускала таких ошибок

Экхофф: на ЧМ стреляла просто ужасно. Раньше я не допускала таких ошибок
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия), который прошёл с 13 по 23 февраля. На чемпионате Экхофф завоевала две золотых медали в составе сборной: в женской и смешанной эстафетах.

«Я весьма не удовлетворена. Я была достаточно хороша, чтобы попасть в топ, но не сделала этого. Поэтому я немного расстроена.

Стреляла просто ужасно. Сейчас я должна на несколько дней отбросить винтовку. Это лучше, чем стрельба, это технический вид спорта. Я допустила ошибки, которых раньше не допускала. Вряд ли это означает что-то хорошее», – приводит слова Экхофф NRK.

К старту чемпионата мира Экхофф подходила в роли лидера общего зачёта Кубка мира. На данный момент Экхофф располагается на третьей строчке.

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