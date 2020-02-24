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Чепиков: К. Резцова должна получить шанс на чемпионате Европы и этапах Кубка мира

Чепиков: К. Резцова должна получить шанс на чемпионате Европы и этапах Кубка мира
Биатлон / Прочие турниры 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил мнение, что российская биатлонистка Кристина Резцова, не выступившая на чемпионате мира, должна получить соревновательную практику на чемпионате Европы и этапах Кубка мира.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 26 февраля по 1 марта.

«Ещё на чемпионате мира я хотел бы посмотреть на Кристину Резцову, но, видимо, контрольные тесты, то есть объективные причины, не позволили тренерам её заявить на гонки. Но у неё ещё много времени, чтобы развить свою карьеру. На чемпионате Европы и на этапах Кубка мира она должна получить свой шанс», — цитирует Чепикова РИА «Новости».

На прошедшем в Антхольце (Италия) чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала две медали — золото и бронзу.

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
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