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Биатлонистка Васнецова рассказала, как ей сделали предложение

Биатлонистка Васнецова рассказала, как ей сделали предложение
Биатлон / Прочие турниры 0

Биатлонистка Валерия Васнецова, вошедшая в состав сборной России на чемпионат Европы, рассказала, как ей сделали предложение.

«Итак, мы прилетели отдыхать. Солнце, море, жара. Нужно отметить, что в летний период дождь в Египте — это редкое явление, что нас вполне даже устраивало.

Мы решили взять экскурсию «Восхождение на гору святого Моисея», суть которой заключалась в том, чтобы подняться пешком на 2500 метров и встретить рассвет на высоте птичьего полёта! «О, да это же здорово, мы спортсмены, и подняться 7 км в гору пешком для нас раз плюнуть», — подумали мы и поехали! Но всё было совсем не так.

Мы начали наше восхождение приблизительно в час ночи. Наша группа состояла из молодых и энергичных ребят. И мы решили, что быстро поднимемся на гору. Поначалу так оно и было. Мы шли в приличном темпе и практически не останавливались на отдых. Но под конец меня это путешествие начало слегка подбешивать. Я начала задыхаться, было ужасно холодно и ничего не видно, меня уже стали обгонять какие-то бабки и люди на верблюдах. Мне казалось, что эта ночь никогда не закончится, но к 4:30 мы всё же добрались!

И что вы думаете? Пошёл дождь — дождь, которого быть не должно. Местные люди так радовались, потому что дождь для них — это символ того, что бог благословляет и прощает все грехи! Даже наш гид, который поднимался на эту гору на протяжении 18 лет, увидел дождь здесь в первый раз.

Ну а для нас это был полный ужас. Мы поднялись сюда, чтобы увидеть шикарный рассвет и красивые виды, а вместо этого мы сидели в какой-то коморке на полу, завёрнутые в вонючее и колючее одеяло, нас трясло от холода, и мы ждали этого «рассвета», которого не было вовсе, потому что из за дождя всё затянуло облаками. Зашибись.

Мы стояли на краю обрыва, смотрели на красивый туман, когда Влад, встав на одно колено, сказал: «Ты стала мне настолько родной за такой короткий промежуток времени. Я хочу всю жизнь провести с тобой. Выходи за меня замуж», — и достал кольцо! Слёзы полились из моих глаз, и я, закрыв лицо руками, еле слышно прошептала: «Да». Самое важное «да» в моей жизни. И адская экскурсия буквально за мгновение превратилась в наш лучший день. Я всегда верила в знаки, и в тот день бог дал знак и благословил нас», — написала Васнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Валерии Васнецовой в «Инстаграме».

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