Биатлонистка Васнецова рассказала, как ей сделали предложение

Биатлонистка Валерия Васнецова, вошедшая в состав сборной России на чемпионат Европы, рассказала, как ей сделали предложение.
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«Итак, мы прилетели отдыхать. Солнце, море, жара. Нужно отметить, что в летний период дождь в Египте — это редкое явление, что нас вполне даже устраивало.
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Мы решили взять экскурсию «Восхождение на гору святого Моисея», суть которой заключалась в том, чтобы подняться пешком на 2500 метров и встретить рассвет на высоте птичьего полёта! «О, да это же здорово, мы спортсмены, и подняться 7 км в гору пешком для нас раз плюнуть», — подумали мы и поехали! Но всё было совсем не так.
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Мы начали наше восхождение приблизительно в час ночи. Наша группа состояла из молодых и энергичных ребят. И мы решили, что быстро поднимемся на гору. Поначалу так оно и было. Мы шли в приличном темпе и практически не останавливались на отдых. Но под конец меня это путешествие начало слегка подбешивать. Я начала задыхаться, было ужасно холодно и ничего не видно, меня уже стали обгонять какие-то бабки и люди на верблюдах. Мне казалось, что эта ночь никогда не закончится, но к 4:30 мы всё же добрались!
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И что вы думаете? Пошёл дождь — дождь, которого быть не должно. Местные люди так радовались, потому что дождь для них — это символ того, что бог благословляет и прощает все грехи! Даже наш гид, который поднимался на эту гору на протяжении 18 лет, увидел дождь здесь в первый раз.
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Ну а для нас это был полный ужас. Мы поднялись сюда, чтобы увидеть шикарный рассвет и красивые виды, а вместо этого мы сидели в какой-то коморке на полу, завёрнутые в вонючее и колючее одеяло, нас трясло от холода, и мы ждали этого «рассвета», которого не было вовсе, потому что из за дождя всё затянуло облаками. Зашибись.
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Мы стояли на краю обрыва, смотрели на красивый туман, когда Влад, встав на одно колено, сказал: «Ты стала мне настолько родной за такой короткий промежуток времени. Я хочу всю жизнь провести с тобой. Выходи за меня замуж», — и достал кольцо! Слёзы полились из моих глаз, и я, закрыв лицо руками, еле слышно прошептала: «Да». Самое важное «да» в моей жизни. И адская экскурсия буквально за мгновение превратилась в наш лучший день. Я всегда верила в знаки, и в тот день бог дал знак и благословил нас», — написала Васнецова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Валерии Васнецовой в «Инстаграме».
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