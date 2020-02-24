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Брынзак рассказал, почему у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация

Брынзак рассказал, почему у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему и каким образом у Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, появилась украинская аккредитация, ставшая причиной обысков в отеле, где проживала сборная России.

«Логинов — не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер — без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе подкричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час.

Потом спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Он подошёл, посмотрел, что у Касперовича чужая аккредитация. Нам сделали замечание, написали, чтобы мы её сдали и аннулировали. Когда мы встретились и выяснили все обстоятельства, извинились перед IBU. Нам аккредитацию вернули, и к нам никаких вопросов нет. Санкций не будет, всё нормально. Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации», — сказал Брынзак в интервью каналу Biathlon News в YouTube.

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Некоторые прославились на весь мир, даже не заглянув на биатлонный стадион.
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