Черезов: весной Логинов может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру

Трёхкратный чемпион мира, призёр двух Олимпийских игр, член правления СБР Иван Черезов прокомментировал заявление чемпиона мира в спринте Александра Логинова о возможном завершении карьеры из-за постоянных необоснованных обвинений в допинге.

«Сейчас сложно что-то сказать. Поставьте себя на его место. Вы одерживаете долгожданную победу, но вам не дают ею насладиться и начинают оскорблять со всех сторон, ставя твой успех под сомнение. Затем ты готовишься к эстафете, а к тебе в шесть утра приходят полицейские, обыскивают комнату, машину и забирают личный ноутбук и телефон. У любого в таком случае может накипеть и прорвать. К тому же прессинг в отношении Саши продолжается не первый год. Он невероятно сильный в плане характера, что так стойко переносит все эти нападки. Но всякому терпению может быть предел.

Пока рано говорить, что он закончит со спортом. Посмотрим, как Логинов пройдёт оставшиеся гонки сезона. Весной Саша может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру. Это будет исключительно его решение, его выбор», — приводят слова Черезова «Известия».