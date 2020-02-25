Двукратная олимпийская чемпионка — о допинге Логинова: ЭПО — это не капли в нос

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. В активе команды две медали, обе завоевал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

«В целом, наверное, весь сезон у нас средний. В Антхольце ничего, кроме победы Саши Логинова в спринте, его медали в гонке преследования и шестого места Кати Юрловой в масс-старте, выделить не получается. То, что лидеры сборной проявили себя, это ожидаемо. Да, пускай у Кати не всё получилось, но, когда она показывала 12-й-13-й результат, по сезону это для неё неплохо», — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Анна также прокомментировала ситуацию с обыском, которому подвергся Логинов и его тренер Александр Касперович. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Саша, конечно, отлично начал, но концовку смазал. В том числе из-за ситуации с приходом в его номер итальянских полицейских. Это же ноги растут ещё раньше. Нужно просто объясниться и закончить это раз и навсегда. Кто-то должен взять на себя ответственность. Если Логинов не понимает, откуда растут ноги в истории с попаданием допинга в его организм несколько лет назад, следовательно, его личный тренер должен рассказать об этом. Либо они все вместе должны собраться и разъяснить, что было тогда.

Просто это не капли в нос — это очень серьёзный препарат. Поэтому вся мировая общественность так взволнована. Поэтому опять же, если Саша действительно ничего не знает, нужно найти того, кто это делал и разъяснить ситуацию. Потому что здесь, в этой истории, одна сплошная пена: Саша виноват, но никто здесь ничего не понимает", — сказала Богалий.

Васильев: Тарьей Бё — негодяй. Рот открывает, сидя весь в допинге

Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили, что Логинов выступает под допингом