«Пойман со спущенными штанами». Норвежский сайт — об обыске у Логинова

Норвежский сайт Dagbladet опубликовал статью об обыске гостиничного номера российского биатлониста Александра Логинова с заголовком «Пойман со спущенными штанами».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Александр, говоря об обыске, сказал: «Когда они вломились, я сидел в трусах в номере».

«Появление полиции во время чемпионата мира, когда ты встаёшь с кровати, имея на себе лишь нижнее бельё, — это болезненная реальность спорта.

Александра Логинова раньше обвиняли в мошенничестве, очевидно, он смошенничал вновь, когда ему запретили посещать соседний номер. Там находился его тренер Александр Касперович, прибывший на чемпионат мира с чужой аккредитацией. Может, это был трюк. А может, русские до сих пор обманывают сами себя.

В цивилизованном обществе Логинова посадили бы в тюрьму. Но, к сожалению, как и в некоторых других в странах Восточной Европы, в российском биатлоне ситуация нецивилизованная. Он продолжает выступает как ни в чём не бывало", — в частности, говорится в статье.

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