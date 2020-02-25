Черезов объяснил доминирование Норвегии и Франции в биатлоне

Трёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. В активе сборной России две медали, обе завоевал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
«Он оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, у нас давно не было золотых медалей в личных гонках, особенно у мужчин. Поэтому первое место Логинова в спринте имеет важное значение для всего российского биатлона. Бронза в пасьюте — также отличный результат, хотя гонка шла так хорошо, что Саша вполне мог выигрывать второй раз подряд. Жаль, не сложилось на последнем огневом рубеже. В любом случае он герой, большой молодец, что так великолепно подготовился к решающему старту сезона. С другой стороны, этот чемпионат мира оставил неприятный осадок в связи с тем, что происходило вне гонок. Сначала история с оскорблениями Саши от ряда конкурентов, а потом этот полицейский рейд», — цитируют Черезова «Известия».
Черезов также объяснил доминирование Норвегии и Франции в современном биатлоне.
«Я думаю, что это совокупность работы всей системы биатлона в данных странах, начиная от подготовки детей и заканчивая поддержкой молодых спортсменов при переходе в главную команду. В первую очередь говорю про то, каким образом выстраиваются функциональная, стрелковая и психологическая составляющие. Как происходят отборы. Посмотрите на Францию, которая выиграла мужскую эстафету. У них подобралась целая плеяда топ-биатлонистов, которые вышли на пик формы. Плюс у них есть ещё мощный резерв. То же самое у Норвегии. В этой стране традиционно готовят по два-три лидера что в мужскую, что в женскую команду. Нам надо более чётко изучить их опыт успеха», — сказал Черезов.
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