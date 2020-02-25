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Член исполкома IBU — об обыске у Логинова: не знаю, что об этом пишут в России

Член исполкома IBU — об обыске у Логинова: не знаю, что об этом пишут в России
Биатлон / Кубок мира 0

Член исполкома Международного союза биатлонистов норвежец Туре Бейгард подтвердил информацию о том, что IBU не требовал от итальянской полиции никаких действий в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«В Италии допинг — это уголовное преступление. Таким образом, это чисто полицейское дело и их подозрения. IBU здесь ни при чём. Я не знаю, что об этом пишут в России», — приводит слова Бейгарда NRK.

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