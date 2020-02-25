Глава СБР — о Норицыне: к чемпионату мира всё развалилось

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал слова о том, что старший тренер женской сборной России Виталий Норицын не останется в команде после текущего сезона.

«Я сейчас пока однозначно не буду говорить. Конечно, мы очень недовольны работой тренерского штаба. Есть позитивные моменты, но к чемпионату мира команда подошла не в лучшей форме. Мы видели, декабрь был прекрасным, а за месяц к чемпионату мира всё развалилось. Состав тренерского штаба сработал недружно, несовместно. Будем оценивать работу тренерского штаба на тренерском совете в Ханты-Мансийске, там и будем принимать окончательное решение», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Норицын работает со сборной России с 2016 года. На чемпионате мира в Антхольце россиянки не завоевали ни одной медали.