Глава СБР — о Норицыне: к чемпионату мира всё развалилось

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал слова о том, что старший тренер женской сборной России Виталий Норицын не останется в команде после текущего сезона.
«Я сейчас пока однозначно не буду говорить. Конечно, мы очень недовольны работой тренерского штаба. Есть позитивные моменты, но к чемпионату мира команда подошла не в лучшей форме. Мы видели, декабрь был прекрасным, а за месяц к чемпионату мира всё развалилось. Состав тренерского штаба сработал недружно, несовместно. Будем оценивать работу тренерского штаба на тренерском совете в Ханты-Мансийске, там и будем принимать окончательное решение», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».
Норицын работает со сборной России с 2016 года. На чемпионате мира в Антхольце россиянки не завоевали ни одной медали.
- 25 февраля 2020
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
10:09
-
09:52
-
08:33
-
08:25
-
00:24
- 24 февраля 2020
-
21:50
-
21:14
-
20:30
-
19:52
-
19:34
-
17:21
-
16:27
-
16:02
-
14:51
-
14:37
-
13:54
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:48
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:31
-
11:15
-
11:00