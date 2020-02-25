Драчёв: за результатом Логинова выступление всей команды можно оценивать положительно

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление российской сборной на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). В активе национальной команды золотая и бронзовая награды, завоёванные Александром Логиновым.

«Я удовлетворён тем, что у нас есть чемпион мира. Нам за два года удалось сделать Логинова и привести его на высшую ступеньку в нашем виде спорта, тем более в мужском спринте у нас не было побед 12 лет. Естественно, за этим результатом выступление всей команды можно оценивать положительно. Но есть моменты, которые мы хотели бы устранить. Это неудачи женского состава, а также скандалы, которые были в начале и в конце чемпионата мира.



Конечно, неучастие Логинова в последней гонке — серьёзный удар для нас. Сейчас мы обсуждаем с юристами дальнейшие меры. Как будем отвечать? Пока всё в стадии обсуждения, я думаю, не стоит выносить это, будем ли мы подавать в суд на действия полиции, Международного союза биатлонистов или ещё кого-то», – цитирует Драчёва «Матч ТВ».