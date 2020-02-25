Драчёв: за результатом Логинова выступление всей команды можно оценивать положительно

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление российской сборной на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). В активе национальной команды золотая и бронзовая награды, завоёванные Александром Логиновым.
«Я удовлетворён тем, что у нас есть чемпион мира. Нам за два года удалось сделать Логинова и привести его на высшую ступеньку в нашем виде спорта, тем более в мужском спринте у нас не было побед 12 лет. Естественно, за этим результатом выступление всей команды можно оценивать положительно. Но есть моменты, которые мы хотели бы устранить. Это неудачи женского состава, а также скандалы, которые были в начале и в конце чемпионата мира.
Конечно, неучастие Логинова в последней гонке — серьёзный удар для нас. Сейчас мы обсуждаем с юристами дальнейшие меры. Как будем отвечать? Пока всё в стадии обсуждения, я думаю, не стоит выносить это, будем ли мы подавать в суд на действия полиции, Международного союза биатлонистов или ещё кого-то», – цитирует Драчёва «Матч ТВ».
- 25 февраля 2020
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
10:09
-
09:52
-
08:33
-
08:25
-
00:24
- 24 февраля 2020
-
21:50
-
21:14
-
20:30
-
19:52
-
19:34
-
17:21
-
16:27
-
16:02
-
14:51
-
14:37
-
13:54
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:48
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:31
-
11:15
-
11:00