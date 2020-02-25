Редькин — о Логинове: надо было иностранцев мордой окунуть! Подошёл бы, в рожу плюнул

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце из-за психологической неготовности.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.



«Я Логинова не осуждаю, но, по-моему, он неправильно поступил, не выйдя на масс-старт. Надо было иностранцев мордой окунуть! Зря он отказался. Ему надо было их всех победить в масс-старте, а он это мог бы сделать. А потом в глаза иностранцам всё сказать, чтобы они не чирикали. Понятно, что это должно быть не при прессе, просто подойти один на один и сказать всё.

О чём он должен рассказать? Да, он попался. В правилах написано: попался – «дисквал» на два года. Норвежскую лыжницу Йохауг почему-то никто не спрашивает. Она вот случайно, а он специально! Знаете, здесь есть один анекдот с ненормативной лексикой, который сюда идеально подходит.

Сане надо было поступить как Большунов: ах, вы меня гнобите, тогда я сейчас выйду и всё покажу вам! Подошёл бы, в рожу плюнул, но не при всех, конечно», — цитирует Редькина РИА «Новости».

Логинов на чемпионате мира в Антхольце завоевал золото и бронзу.

Васильев: Тарьей Бё — негодяй. Рот открывает, сидя весь в допинге

Двукратная олимпийская чемпионка — о допинге Логинова: ЭПО — это не капли в нос