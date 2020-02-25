Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: я спрашивал, почему не ставили Резцову. Если не готова, зачем держите?

Драчёв: я спрашивал, почему не ставили Резцову. Если не готова, зачем держите?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

«Они достаточно хорошо выглядели, практически в ноги шли с лидерами. Понятно, что есть уникальные спортсменки, например Херрман. Её со всеми оценивать сложно. Но при хорошей стрельбе в каждой гонке у нас была бы медаль. Потенциал огромный у этих девушек. Самое интересное, что у нас вторая команда, которая сейчас будет выступать на чемпионате Европы, по силам не уступает первой.

У нас большие претензии к тому, почему на чемпионате мира не побежала Кристина Резцова. На каждую гонку мы её рассматривали. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну. Также есть вопросы к функциональной подготовке девушек», — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».

Российские биатлонистки на чемпионате мира 2020 года не завоевали ни одной медали.

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
А. Резцова: если Кристину не поставят в эстафету, буду в суд подавать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020