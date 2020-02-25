Драчёв: я спрашивал, почему не ставили Резцову. Если не готова, зачем держите?

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
«Они достаточно хорошо выглядели, практически в ноги шли с лидерами. Понятно, что есть уникальные спортсменки, например Херрман. Её со всеми оценивать сложно. Но при хорошей стрельбе в каждой гонке у нас была бы медаль. Потенциал огромный у этих девушек. Самое интересное, что у нас вторая команда, которая сейчас будет выступать на чемпионате Европы, по силам не уступает первой.
У нас большие претензии к тому, почему на чемпионате мира не побежала Кристина Резцова. На каждую гонку мы её рассматривали. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну. Также есть вопросы к функциональной подготовке девушек», — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».
Российские биатлонистки на чемпионате мира 2020 года не завоевали ни одной медали.
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