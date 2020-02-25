Тихонов: Губерниев потопил наш биатлон! Они всё испоганили

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал об отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву.



«Пишите прямо так: Губерниев – это один из факторов, который потопил сегодняшний биатлон! Куклина сидит, наводит брови и всё прочее, а её показывают народу по телевидению. Результат — ноль, 28 стартов подряд без медалей. Да они испоганили всё! Биатлон с Тихоновым был бы понятен. Только золота было 24. А этот безграмотный второй сезон подряд топит свою рожу. Оскорбил Елену Вяльбе, потом Юрия Сёмина, теперь Никиту Задорова. Кто ты такой сам-то? Гребец третьего разряда юношеского! Так и напишите.



В своё время Николая Николаевича Озерова, когда он уже сидел в инвалидной коляске, спросили, кто его любимый спортсмен. Знаете, кого он назвал? Меня! Я даже заплакал. А этот дубина может ещё что-то говорить о Тихонове. В бизнесе я занимался сельским хозяйством, свиноводством, везде себя показал. Я состоялся как человек в спорте и говорю всегда только правду», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

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