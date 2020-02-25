Сборная Франции объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 26 февраля, сообщает L'Equipe. В заявку включены семь спортсменов.
Биатлон. Чемпионат Европы. Состав сборной Франции
Мужчины
Эмильен Клод, Мартен Перрийя-Боттоне, Себастьен Маон.
Женщины
Каролин Коломбо, Клоэ Шевалье, Камиль Бене, Жилонн Гигонна.
Расписание стартов
26 февраля
13:00 мск — квалификация суперспринта, мужчины.
15:00 — квалификация суперспринта, женщины.
17:30 — финал суперспринта, мужчины.
18:00 — финал суперспринта, женщины.
27 февраля
14:00 — супермикст.
17:00 — смешанная эстафета.
29 февраля
12:30 — спринт, мужчины.
15:30 — спринт, женщины.
1 марта
12:30 — гонка преследования, мужчины.
14:30 — гонка преследования, женщины.
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