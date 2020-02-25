Сборная Франции объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 26 февраля, сообщает L'Equipe. В заявку включены семь спортсменов.

Биатлон. Чемпионат Европы. Состав сборной Франции

Мужчины

Эмильен Клод, Мартен Перрийя-Боттоне, Себастьен Маон.

Женщины

Каролин Коломбо, Клоэ Шевалье, Камиль Бене, Жилонн Гигонна.

Расписание стартов

26 февраля

13:00 мск — квалификация суперспринта, мужчины.

15:00 — квалификация суперспринта, женщины.

17:30 — финал суперспринта, мужчины.

18:00 — финал суперспринта, женщины.



27 февраля

14:00 — супермикст.

17:00 — смешанная эстафета.



29 февраля

12:30 — спринт, мужчины.

15:30 — спринт, женщины.



1 марта

12:30 — гонка преследования, мужчины.

14:30 — гонка преследования, женщины.