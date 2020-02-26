Аликин: Елисеев провёл две-три удачные гонки на Кубке мира и уже поймал звёздную болезнь

Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин оценил готовность Матвея Елисеева к чемпионату Европы.
«Поговаривают, что у Елисеева проблемы с дисциплиной, он не очень адекватно реагирует на требования тренеров. Мне непонятна эта ситуация. Спортсмен провёл две-три удачные гонки на Кубке мира и уже поймал звёздную болезнь. Если он не изменит своего отношения к делу, то вряд ли станет вторым номером сборной после Логинова, как говорили о Матвее в последнее время. На ЧМ спортсмен не показал ничего выдающегося», — цитируют Аликина «Известия».
Чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Раубичах (Беларусь). Соревнования должны были состояться в Отепя (Эстония), однако в связи с нехваткой снега их перенесли в Раубичи. В программу чемпионата Европы вошли суперспринт, супермикст, смешанная эстафета, спринт и гонка преследования.
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