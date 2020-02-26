Губерниев: у меня есть вопросы к братьям Бё

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возбуждение уголовного дела в Италии в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Уголовное дело или продолжится, или его закроют. Как говорилось в одном фильме: «Да откуда же ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя!». Логинов не принимает допинга. Он сдаёт необходимое количество допинг-тестов. Поэтому я думаю, что всё будет нормально. Просто поступил сигнал, на который отреагировала полиция. Но мне очень слабо верится, что они что-то там найдут.

Касперович — личный тренер? Я поэтому и задавал вопрос, что, может быть, он знает, как в организм Александра попал ЭПО. Мне кажется, это нормальный вопрос для журналиста. Я точно так же могу задать вопрос руководителю СБР на тот момент, тренерам сборной или врачам. Кто несёт за это ответственность?

Логинов уже достаточно об этом сказал. Александр находится в той ситуации, когда мы все должны вокруг него сплотиться. Если он уйдёт, это будет огромная потеря не только для российского, но и для мирового биатлона. Досадно, что он не бежал масс-старт. Здесь его иностранные коллеги отлично справились с задачей выбить одного из конкурентов. Но наше дело — продолжать выступать. Александр сейчас бегает чистым. Я желаю ему всяческих удач и надеюсь, что он ещё намылит шею своим соперниками уже на следующих этапах Кубка мира", — цитирует Губерниева «Фонтанка».

Губерниев также прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о том, что братья Бё критикуют Логинова, сами принимая допинг.



«Я не поддерживаю мнение Дмитрия Васильева. У меня есть вопросы к братьям Бё, но вряд ли они сидят на допинге. Пользуются ли они терапевтическими исключениями или нет, я ничего не знаю. Спросите об этом у Дмитрия Васильева. Что касается моих претензий, я считаю, что иностранцы слишком много на себя берут и требуют каких-то покаяний. В свете не самого красивого их поведения я думаю, что их можно смело отправить в сад», — сказал Губерниев.

Васильев: Тарьей Бё — негодяй. Рот открывает, сидя весь в допинге