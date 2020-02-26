Селифонов: ЧЕ по биатлону может стать звёздным часом Глазыриной

Заслуженный тренер России Александр Селифонов поделился ожиданиями от чемпионата Европы по биатлону в Беларуси, который начнётся сегодня, 26 февраля.

«Естественно, Кристина Резцова должна выдать на ЧЕ свой максимум, доказать тренерскому штабу и всей биатлонной общественности, что наставники сборной сделали ошибку, не дав ей шанса на ЧМ-2020 в Антхольце. Она вполне могла поучаствовать в эстафетах, возможно, в какой-то индивидуальной гонке. Поэтому ЧЕ даст многие ответы относительно состояния Кристины на данный момент. По своему потенциалу она способна бороться за самые высокие места.

ЧЕ в Минске вполне может стать звёздным часом Глазыриной в этом сезоне. Она опытная зрелая спортсменка, которая своим выступлением на Кубке IBU доказала, что заслуживает места в основе. Я не знаю, как она провела подготовку к ЧЕ, но если больших проблем не было, то она вполне может претендовать на подиум во всех гонках. Если говорить в целом, то мы вполне можем бороться за победу в общем зачёте. Все соперники, приехавшие в Беларусь, нам по силам", — цитируют Селифонова «Известия».