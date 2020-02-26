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Й. Бё: Тарьей мне нужен

Й. Бё: Тарьей мне нужен
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил выступление брата Тарьея на чемпионате мира в Антхольце. Бё-старший завоевал золото в смешанной эстафете и серебро в мужской эстафете.

«Тарьей всегда был жёстким парнем, который готов пожертвовать всем, чтобы стать лучшим. Он в каждой гонке хочет опередить меня и Фуркада. Он знает, что ему это по силам. Но важно бороться на трассе. После чемпионата мира он, пожалуй, очень расстроен. Но Тарьей — человек, который быстро забывает неудачи и движется к следующей цели. После неудачи в этом году его желание бороться на следующем чемпионате мира будет вдвое сильнее.

Я очень хочу, чтобы он выступал ещё много лет. Это крайне важно для меня. Он мне нужен. Люди не знают, насколько Тарьей для меня важен. Я обязан ему своим успехом", — цитирует Бё-младшего NTB.

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