Тихонов: на чемпионате мира Халили мог перегореть, он потерял ценное время

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от выступления биатлониста Карима Халили на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси. Ранее спортсмен вошёл в состав команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия), но так и не выступил ни в одной гонке.
«Сложно сказать, в какой форме Халили подходит к предстоящему ЧЕ. Его зачем-то выдернули на ЧМ-2020, пообещали участие в эстафете, но так и не дали такой возможности.
Парень мог перегореть, он потерял ценное время. Если бы спортсмен готовился с личным тренером, то от него можно было бы ждать медалей уже в этом году", — цитируют Тихонова «Известия».
Чемпионат Европы по биатлону проходит с 26 февраля по 1 марта в Раубичах (Беларусь). Соревнования должны были состояться в Отепя (Эстония), однако в связи с нехваткой снега их перенесли в Раубичи. В программу чемпионата Европы вошли суперспринт, супермикст, смешанная эстафета, спринт и гонка преследования.
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