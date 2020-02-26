Трёхкратная олимпийская чемпионка — о Логинове: до сих пор жду раскаяния и извинения

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2005/2006 немка Кати Вильхельм рассказала об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову, который отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

На чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

«Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений.

Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-либо предполагать. Хотя плохое послевкусие остаётся», — приводит слова Вильхельм T-Online.

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