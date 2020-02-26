Елисеев не попал в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

В Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 26 февраля, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял белорус Антон Смольский. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Эдуард Латыпов, ставший вторым.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Антон Смольский (Беларусь) — 7.53,4 (0+1).

2. Эдуард Латыпов (Россия) — +14,3 (0+2).

3. Виктор Кривко (Беларусь) — +14,7 (0+0)...

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +29,5 (0+1)...

21. Саид Каримулла Халили (Россия) — +40,2 (1+2)...

26. Дмитрий Иванов (Россия) — +42,3 (0+2)...

30. Василий Томшин (Россия) — +43,4 (0+2)...

33. Матвей Елисеев (Россия) — +45,1 (2+1).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня. Таким образом, в финале не выступит россиянин Матвей Елисеев.