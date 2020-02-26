Губерниев: те, кто требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призывы иностранных спортсменов, чтобы биатлонист Александр Логинов покаялся за употребление допинга.

«Знаете, что, ребята. Скажу так. Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу. Смело!» — написал Губерниев в «Телеграме».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2005/2006 немка Кати Вильхельм заявила, что ждёт от Логинова, который отбыл дисквалификацию за применение ЭПО, раскаяния и извинения.

На чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Сегодня, 26 февраля, стартовал чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).