Бочарников выиграл суперспринт на чемпионате Европы по биатлону, Халили — седьмой

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у мужчин. Победу одержал белорус Сергей Бочарников, которого преследовали чех Адам Вацлавик и украинец Дмитрий Пидручный.

Российских биатлонистов подвёл заключительный огневой рубеж, после которого лучшим из них стал Саид Каримулла Халили, занявший седьмое место.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Суперспринт. Мужчины. Финал

1. Сергей Бочарников (Беларусь) – 14.12,8 (0+2).

2. Адам Вацлавик (Чехия) – отставание 0,4 (0+3).

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – +0,5 (1+2)…

7. Саид Каримулла Халили (Россия) — +29,7 (1+1)…

12. Кирилл Стрельцов (Россия) — +43,1 (1+3).

13. Эдуард Латыпов (Россия) — +46,7 (2+2)…

26. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.28,5 (2+3)…

29. Василий Томшин (Россия) — +2.13,2 (5+4).