Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Победу одержала россиянка Евгения Павлова, показавшая чистую стрельбу на четырёх огневых рубежах. Второй стала украинка Елена Пидгрушная, третьей финишировала француженка Клоэ Шевалье.
Напомним, что в финале соревновались 30 биатлонисток, в число которых по результатам квалификации из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Женщины. Суперспринт. Финал
1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0+0).
2. Елена Пидгрушная (Украина) – отставание 2,8 (0+1).
3. Клоэ Шевалье (Франция) — +5,5 (0+1)…
9. Виктория Сливко (Россия) — +25,4 (0+1)…
11. Ульяна Кайшева (Россия) — +38,6 (0+3)…
22. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.22,1 (3+3).
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