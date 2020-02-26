Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.

Победу одержала россиянка Евгения Павлова, показавшая чистую стрельбу на четырёх огневых рубежах. Второй стала украинка Елена Пидгрушная, третьей финишировала француженка Клоэ Шевалье.



Напомним, что в финале соревновались 30 биатлонисток, в число которых по результатам квалификации из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Женщины. Суперспринт. Финал

1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0+0).

2. Елена Пидгрушная (Украина) – отставание 2,8 (0+1).

3. Клоэ Шевалье (Франция) — +5,5 (0+1)…

9. Виктория Сливко (Россия) — +25,4 (0+1)…

11. Ульяна Кайшева (Россия) — +38,6 (0+3)…

22. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.22,1 (3+3).