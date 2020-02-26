Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.

Победу одержала россиянка Евгения Павлова, показавшая чистую стрельбу на четырёх огневых рубежах. Второй стала украинка Елена Пидгрушная, третьей финишировала француженка Клоэ Шевалье.

Напомним, что в финале соревновались 30 биатлонисток, в число которых по результатам квалификации из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Женщины. Суперспринт. Финал

1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0+0).
2. Елена Пидгрушная (Украина) – отставание 2,8 (0+1).
3. Клоэ Шевалье (Франция) — +5,5 (0+1)…
9. Виктория Сливко (Россия) — +25,4 (0+1)…
11. Ульяна Кайшева (Россия) — +38,6 (0+3)…
22. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.22,1 (3+3).

Биатлон. ЧЕ-2020. Раубичи, Беларусь
Женщины. Суперспринт. Финал
26 февраля 2020, среда. 18:00 МСК
Окончено
1
Евгения Павлова
Россия
16:31.8
2
Елена Пидгрушная
Украина
+2.8
3
Клоэ Шевалье
Франция
+5.5
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020