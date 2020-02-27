Объявлен состав сборной России на супермикст и смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) пройдут супермикст и смешанная эстафета. В супермиксте Россию представят Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Начало гонки запланировано на 14:00 мск.

В смешанной эстафете за сборную России выступят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Начало гонки — в 17:00.

По итогам первого дня чемпионата Европы в активе сборной России одна золотая медаль. Её в суперспринте завоевала Евгения Павлова. В мужской гонке лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший седьмым.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в Отепя (Эстония), однако в связи с нехваткой снега соревнования перенесли в Раубичи.

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

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