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Драчёв отреагировал на победу Павловой на чемпионате Европы по биатлону

Драчёв отреагировал на победу Павловой на чемпионате Европы по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Евгению Павлову с победой в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

«Поздравляю с золотой медалью на чемпионате Европы 2020 в Минске! Евгения Павлова! Знай наших!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Павлова на четырёх огневых рубежах показала чистую стрельбу. Серебряным призёром стала украинка Елена Пидгрушная, третьей финишировала француженка Клоэ Шевалье. В финале суперспринта соревновались 30 биатлонисток, в число которых по результатам квалификации из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате Европы в Раубичах состоятся супермикст и смешанная эстафета.

Павлова отреагировала на победу в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону
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