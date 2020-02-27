Драчёв отреагировал на победу Павловой на чемпионате Европы по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Евгению Павлову с победой в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

«Поздравляю с золотой медалью на чемпионате Европы 2020 в Минске! Евгения Павлова! Знай наших!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Павлова на четырёх огневых рубежах показала чистую стрельбу. Серебряным призёром стала украинка Елена Пидгрушная, третьей финишировала француженка Клоэ Шевалье. В финале суперспринта соревновались 30 биатлонисток, в число которых по результатам квалификации из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате Европы в Раубичах состоятся супермикст и смешанная эстафета.

