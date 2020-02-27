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Сборная России — шестая в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России — шестая в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла шестое место в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Золото выиграли норвежцы Каролин Эрдаль и Эндре Стрёмсхейм. Серебро завоевали немцы Штефани Шерер и Юстус Штрелов. Бронзовыми призёрами стали украинцы Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Супермикст
1. Норвегия (Каролин Эрдаль, Эндре Стрёмсхейм) — 47.12,2 (0+12).
2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — +11,5 (0+5).
3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) — +11,8 (0+7).
6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) — +1.34,2 (0+7).

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону также состоится смешанная эстафета. За сборную России выступят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

Биатлон. ЧЕ-2020. Раубичи, Беларусь
Супермикст
27 февраля 2020, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
47:12.2
2
Германия
+11.5
3
Украина
+11.8
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